Дом из "Американской истории ужасов" выставили на продажу за 4,5 млн долларов

Фото: tourneworleans.com

Исторический особняк, ставший главным местом съемок третьего сезона сериала "Американская история ужасов", выставили на продажу за 4,5 миллиона долларов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Nola.

Здание, расположенное в Новом Орлеане, местные жители называют особняком Бакнера. Хлопковый магнат Генри Бакнер построил поместье в 1856 году в ответ бывшему деловому партнеру Фредерику Стэнтону, который также возвел свой особняк.

Ранее в здании находила бизнес-школа, но в 1980-е годы особняк выкупили в частную собственность. Поместье также называют образцом архитектуры антебеллума на Юге.

Площадь объекта, превосходящая 800 квадратных метров, украшена 48 рифлеными колоннами в ионическом и коринфском стилях. Внутри дома обустроено семь спален, ванных комнат, тройной бальный зал и просторные веранды с коваными оградами. На территории также есть двухместный гараж.

До этого таунхаус из фильма "Один дома – 2: Затерянные в Нью-Йорке" выставили на продажу за почти 7 миллионов долларов. Дом расположен в Верхнем Вест-Сайде недалеко от Центрального парка в Манхэттене.

Здание оснащено эркерами и террасой, четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами. Преимуществом объекта стали его высокие потолки, украшенные лепниной. В доме также есть винный погреб, а во дворе находится большой сад.

