Первое издание книги про Гарри Поттера продали за 6,2 млн рублей в Великобритании

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Экземпляр первого издания книги "Гарри Поттер и философский камень" продали на аукционе в Великобритании за 55,1 тысячи евро (6,2 миллиона рублей). Об этом сообщает Derbyshire Times.

Отмечается, что книга 26 лет пролежала в чулане жительницы графства Дербишир и хорошо сохранилась. Женщина купила ее в 1997 году за 8 фунтов стерлингов.

"Я купила книгу о Гарри Поттере, когда никто еще толком не знал о нем или о его авторе. Мы ехали в доме на колесах по шотландскому высокогорью. Там было кафе – книжный магазин на одном далеком полуострове в конце дороги", – поделилась женщина.

Специалист по книгам аукционного дома отметил, что это очень редкое первое издание романа Джоан Роулинг в твердой обложке. Всего было отпечатано 500 книг, из которых в продажу поступили только 200.

Пока коллекционерам известно только 19 книг из этой серии. Их продали на аукционах за суммы от 17,5 до 69 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее советский выпуск романа "Бесы" Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей. Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров, а всего их около 10.

Еще на аукционе купили роман "Мертвые души" Николая Гоголя с иллюстрациями и подписью художника Марка Шагала за 700 тысяч рублей.

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