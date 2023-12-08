Уничтоженный экземпляр "Бесов" Достоевского продали за 2,2 млн рублей

Фото: litfund.ru

Советский выпуск романа "Бесы" Федора Достоевского продали за 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу аукционного дома "Литфонд".

Отметим, что начальная стоимость лота достигала порядка 1,5 миллиона рублей. Также уточняется, что советская цензура признала роман "клеветническим поклепом", поэтому до 1989 года он публиковался только в числе сборников сочинений писателя. Если же издания пытались напечатать это произведение, то их "пускали под нож".

"Книга сохранилась в единичном количестве экземпляров. Всего их порядка десяти", – сказано в сообщении.

Также на аукционе удалось продать за 700 тысяч рублей роман "Мертвые души" Николая Гоголя с иллюстрациями и подписью художника Марка Шагала, а еще выписку из морского устава эпохи царя Петра I – за 500 тысяч рублей.

Автограф Николая Гоголя, стартовая цена которого составляла 18 миллионов рублей, не смогли продать.

Ранее примерно 10 редких изданий Александра Пушкина выставили на торги, общая сумма лотов превышала 10 миллионов рублей. Генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров уточнял, что большинство из экземпляров заявлено в хорошем комплектном состоянии.

До этого письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого называют первым возлюбленным поэтессы, выставили на торги за 2,2 миллиона рублей. Аукцион прошел 7 сентября.



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