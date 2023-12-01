"Замок Моцарта" продадут на аукционе

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Австрийский замок Штуппах, который построили в 1130 году и затем перестроили в XV и XVII веках, продадут на декабрьском аукционе. Приблизительная оценка стоимости лота составляет 3,95–9,95 миллиона евро. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что Моцарт в этом замке никогда не жил, однако владелец особняка граф Франц фон Вальзегг в 1791 году заказал композитору "Реквием", чтобы почтить память почившей супруги. Именно с этим заказом связана легенда о черном человеке, передавшем задаток. Моцарт незадолго до своей смерти воспринял услугу Франца фон Вальзегга как посланца из другого мира. Он говорил, что пишет реквием самому себе, утверждает газета.

Как указано в материале, композитор не успел закончить свое произведение, в связи с чем его жена Констанца попросила других знакомых композиторов доделать "Реквием", чтобы отдать графу и получить гонорар. В результате работу завершил ученик Моцарта Франц Зюсмайер, и в 1792 году граф получил партитуру. Она хранилась в замке Штуппах вплоть до попадания в Австрийскую национальную библиотеку, пишет газета.

Уточняется, что на торги, помимо "замка Моцарта", выставлены картина "Поклонение волхвов", атрибутируемая Рембрандту Харменсу ван Рейну, морской пейзаж Айвазовского "Корабль в море на фоне гор" и помолвочная блузка принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что картину Поля Сезанна "Горшок имбиря и фрукты на столе", написанную в 1890–1893 годах, продали на аукционе в Нью-Йорке за 38,9 миллиона долларов. Полотно последний раз выставляли на торги в 1993 году, она меняла владельца почти 50 лет назад, указано на сайте аукционного дома Christies.

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