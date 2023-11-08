Крупнейший в истории аукционов голубой бриллиант продали почти за 44 млн долларов

Фото: christies.com

Самый крупный голубой бриллиант, который когда-либо был представлен на торгах, продали за почти 44 миллиона долларов в Женеве. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

"Уникально окрашенный бриллиант Bleu Royal и бриллиантовое кольцо <...>. Реализованная цена – 39,505 миллиона швейцарских франков (около 44 миллионов долларов. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В Christie's уточнили, что масса Bleu Royal составляет 17,61 карата. Оценочная стоимость – около 35 миллионов долларов. Бриллиант в течение 50 лет был экспонатом частной коллекции.

В конце октября стало известно, что около 10 редких изданий Александра Пушкина выставили на торги. Общая сумма лотов превышает 10 миллионов рублей. Как уточняли в пресс-службе аукционного дома "Литфонд", большинство экземпляров было заявлено в хорошем комплектном состоянии.

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