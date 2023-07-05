Гитару Джими Хендрикса выставили на продажу за 1,25 млн долларов – СМИ

Фото: Youtube.com/Jimi Hendrix

Гитара американского музыканта Джими Хендрикса модели Wilshire выставлена на аукцион Moments In Time. Ее продают за 1,25 миллиона долларов, сообщает TMZ.

Отмечается, что данная модель с корпусом из красного дерева имеет большое значение для фанатов Хендрикса. Компания Epiphone выпустила инструмент в 1961 году. Через год, когда музыкант демобилизовался из армии, он обменял на него свою гитару от Danelectro, заплатив 65 долларов.

Как передает портал, гитара Wilshire стала одной из первых в его профессиональной карьере. Хендрикс играл на ней в составе своей группы The King Kasuals. Последний раз гитару продавали в 2008 году, теперь аукцион делает это от имени частного коллекционера.

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