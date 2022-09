Дом "Очень странных дел" выставили на продажу за 300 тысяч долларов

кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

На продажу выставлен дом, в котором по сюжету сериала "Очень странные дела" проживала Джойс Байерс в первых сезонах, его стоимость составляет 300 тысяч долларов, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что здание было построено в 1900 году, оно находится в городе Фейетвилле, штат Джорджия. Указанная цена связана со старым ремонтом в доме.

Ранее сообщалось, что сериалы "Очень странные дела", "Белый лотос" и "Эйфория" стали главными лауреатами международной телевизионной премии "Эмми" в 2022 году, получив по пять наград на церемонии Primetime Creative Arts Emmy Awards в Лос-Анджелесе.

Также по пять статуэток получили спецвыпуск "Вечер с Адель" и документальный мини-сериал The Beatles: Get Back. По четыре награды получили южнокорейский сериал "Игра в кальмара" и аниме-сериал "Аркейн" по мотивам компьютерной игры League of Legends.