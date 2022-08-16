В Британии решили продать дом бабушки Елизаветы II

В Великобритании на продажу выставили дом, в котором родилась бабушка Елизаветы II. За особняк в викторианском стиле в графстве Бедфордшир просят 950 тысяч фунтов стерлингов или около 70 миллионов рублей.

Дом площадью 220 квадратных метров построили в середине 19 века. Внутри есть три спальни, ванная комната, гостиная, кухня, столовая, кабинет, гардеробная, а также оранжерея. Перед продажей дом немного перестроили.

Например, на кухне появилась система отопления, которой можно управлять с помощью приложения. Но работы не затронули некоторые оригинальные детали интерьера, в том числе богато украшенную лестницу и мраморные и изразцовые камины.

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