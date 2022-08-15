Синоптики рассказали, надолго ли в Москву вернулась тридцатиградусная жара

В Москве стало жарко, как на южном курорте. На неделе температура будет доходить до 32 градусов. В метро пассажирам начали раздавать воду, коммунальщики продолжили поливать улицы несколько раз в день.

Синоптики рассказали, надолго ли вернулась тридцатиградусная жара. Как живет город при таком пекле? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.