Минфин РФ предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минфин РФ предложил продлить до конца 2023 года программу семейной ипотеки по ставке 6%. Об этом сообщается на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, реализация положений позволит семьям с детьми получить ипотеку по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года.

В Минфине рассказали, что за время действия программы условиями воспользовались более 372 тысяч семей. В 2023 году кредит по льготной ставке возьмут 166 тысяч семей.

Предложение ведомства предполагает, что финансирование программы в 2023 году составит 84,6 миллиарда рублей, в 2024 году – 72,6 миллиарда рублей, а в 2025 году – 43,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита.

Так, для городов-миллионников (за исключением Москвы) минимальный заработок должен составлять 120 тысяч рублей, а для регионов – 70 тысяч рублей.

