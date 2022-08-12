Минфин РФ предложил продлить программу семейной ипотеки до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минфин РФ предложил продлить до конца 2023 года программу семейной ипотеки по ставке 6%. Об этом сообщается на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно пояснительной записке, реализация положений позволит семьям с детьми получить ипотеку по льготной ставке до 1 июля 2024 года при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года.
В Минфине рассказали, что за время действия программы условиями воспользовались более 372 тысяч семей. В 2023 году кредит по льготной ставке возьмут 166 тысяч семей.
Предложение ведомства предполагает, что финансирование программы в 2023 году составит 84,6 миллиарда рублей, в 2024 году – 72,6 миллиарда рублей, а в 2025 году – 43,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита.
Так, для городов-миллионников (за исключением Москвы) минимальный заработок должен составлять 120 тысяч рублей, а для регионов – 70 тысяч рублей.
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