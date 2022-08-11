Банки РФ выразили готовность снизить ставку льготной ипотеки для IT-специалистов до 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Крупные банки готовы снизить ставку льготной ипотеки для IT-специалистов с 5 до 3%. Об этом сообщает "Газета.ру".

В "МТС Банке" сказали, что приведут условия по ипотечным продуктам, как только будет соответствующее постановление правительства России. Согласие выразили и в "Газпромбанке".

"Тем заемщикам, кто подал заявку по старой ставке, "Газпромбанк" обязательно произведет перерасчет по новой, более привлекательной. На наш взгляд, после внесения изменений в программу льготной ипотеки для IT-специалистов число заявок увеличится примерно на 70%, так как данные меры поддержат молодых специалистов, а также расширят число заемщиков", – сказали в банке.

В "Банке Зенит" также считают, что резкое снижение ставок однозначно увеличит спрос на ипотеку среди представителей IT-специалистов. В "Новикомбанке" выразили готовность разработать соответствующую программу осенью 2022 года.

Ранее Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита.

Так, для городов-миллионников (за исключением Москвы) минимальный заработок должен составлять 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей. Для остальных городов минимальный доход снижается с 100 до 70 тысяч рублей.

