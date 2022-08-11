Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов предложили снизить до 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минцифры РФ разработало проект постановления, предусматривающий снижение ставки по льготной ипотеке для IT-специалистов с 5 до 3%. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.
"Вносятся изменения в части размера льготной ставки по ипотечному кредиту. Новой редакцией правил предусматривается, что максимальная ставка по кредитным договорам, заключенным после вступления в силу проекта постановления, будет составлять 3% годовых", – следует из пояснительной записки к проекту.
Также предлагается снизить уровень минимальной требуемой зарплаты для получения льготного ипотечного кредита. Так, для городов-миллионников (за исключением Москвы) минимальный заработок должен составлять 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей, при этом для Москвы нижний порог остается прежним – 150 тысяч рублей. Для остальных городов минимальный доход снижается с 100 до 70 тысяч рублей.
Кроме того, с 3 до 6 месяцев предлагается увеличить время для поиска работы заемщиком после его увольнения из аккредитованной IT-компании.
Ранее правительство РФ увеличило размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов. Отмечается, что максимальный размер кредита для IT-специалистов увеличен с 18 до 30 миллионов рублей в регионах-миллионниках и с 9 до 15 миллионов рублей – в остальных субъектах.
Кабмин РФ направит еще 45,5 млрд рублей на ипотечные программы
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