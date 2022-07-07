Путин считает неудивительным отъезд IT-специалистов в соседние страны

16:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В отъезде IT-специалистов в соседние страны нет ничего удивительного, многие из них уже вернулись обратно, заявил Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".
"Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов", – цитирует его ТАСС.
По словам президента, условия работы и поддержки со стороны государства являются важными факторами возвращения представителей отрасли.
"Многие вернулись, потому что одно дело – жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело – сейчас не буду называть, – у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", – подчеркнул глава государства.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство покинувших после начала специальной военной операции на Украине IT-специалистов вернулись в Россию и сообщения о "массовом исходе" не имеют под собой оснований.
По словам представителя кабмина, сотрудники IT-сферы возвращаются в страну на фоне появления новых возможностей для развития, а также в связи с поддержкой со стороны государства.
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