Путин считает неудивительным отъезд IT-специалистов в соседние страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отъезде IT-специалистов в соседние страны нет ничего удивительного, многие из них уже вернулись обратно, заявил Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России".

"Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов", – цитирует его ТАСС.

По словам президента, условия работы и поддержки со стороны государства являются важными факторами возвращения представителей отрасли.

"Многие вернулись, потому что одно дело – жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело – сейчас не буду называть, – у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше", – подчеркнул глава государства.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство покинувших после начала специальной военной операции на Украине IT-специалистов вернулись в Россию и сообщения о "массовом исходе" не имеют под собой оснований.

По словам представителя кабмина, сотрудники IT-сферы возвращаются в страну на фоне появления новых возможностей для развития, а также в связи с поддержкой со стороны государства.

