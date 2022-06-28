Президент подписал закон об упрощенном получении ВНЖ в РФ для иностранных IT-специалистов

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Фото: depositphotos/belchonock
Владимир Путин подписал закон, согласно которому IT-специалисты из зарубежья, а также члены их семей смогут получить вид на жительство в России в упрощенном порядке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Преференции будут распространяться на специалистов сферы IT из иностранных государств, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях. Отмечается, что перед получением вида на жительство им не придется получать разрешение на временное проживание.
Действие закона не распространяется на работников зарубежных юридических лиц, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования.
Вид на жительство может быть аннулирован, если специалист разорвет трудовой договор с работодателем и не устроится в аналогичную организацию в течение 30 дней. Также вида на жительство будут лишены члены семей приглашенных в РФ работников.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что большинство покинувших после начала специальной военной операции на Украине IT-специалистов вернулись в Россию и что сообщения о "массовом исходе" не имеют под собой оснований.
По словам представителя кабмина, сотрудники IT-сферы возвращаются в страну на фоне появления новых возможностей для развития, а также в связи с поддержкой со стороны государства.
Глава Минцифры сообщил о возвращении около 80% уехавших после начала спецоперации россиян
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