Чернышенко заявил о возвращении в РФ большинства уехавших ранее IT-специалистов

10:18
Фото: depositphotos/ijeab
Большинство покинувших после начала специальной военной операции на Украине IT-специалистов вернулись в Россию, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Точных цифр нет. Бывали популистские вбросы по поводу массового исхода, который не подтверждается. Мы видим, что большинство IT-специалистов, которые эмоционально среагировали и отъезжали, по тем или иным причинам вернулись", – цитирует его РИА Новости.
Вице-премьер назвал помощь со стороны государства и появление новых возможностей для развития основными причинами их возвращения.
Чернышенко также отметил семикратный рост количества аккредитованных IT-компаний с 2021 года. По его словам, в реестре независимых IT-компаний ожидается порядка 35 тысяч компаний до конца текущего года.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уже порядка 85% IT-специалистов, уехавших ранее, вернулись в страну. Об этом глава кабмина сообщил, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса "Лидеры России".
Председатель правительства отметил, что в кабмине оперативно реагируют на возникающие вызовы. В качестве примера он привел решение о поддержке российской IT-отрасли, которое было принято на фоне первых сообщений об отъезде специалистов.
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