Мишустин сообщил о возвращении в РФ около 85% уехавших ранее IT-специалистов

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что уже порядка 85% IT-специалистов, уехавших ранее, вернулись в страну. Об этом глава кабмина сообщил, выступая перед участниками суперфинала IV конкурса "Лидеры России", передает ТАСС.
"Скажу вам, что сегодня по SIM-картам мы видим, что 85% вернулись обратно", – прокомментировал Мишустин ситуацию с работниками сферы информационных технологий.
Председатель правительства отметил, что в кабмине оперативно реагируют на возникающие вызовы. В качестве примера он привел решение о поддержке российской IT-отрасли, которое было принято на фоне первых сообщений об отъезде специалистов.
Мишустин объяснил, что на очереди долгосрочные решения на основании контуров будущей экономики с учетом инфляции, платежного баланса и ситуации на валютном рынке. Премьер-министр подчеркнул, что планируется не только реагировать на внешние факторы, но и предпринимать действия на перспективу.
В конце апреля первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что экономике РФ необходимы еще около миллиона IT-специалистов. В 2021 году их число оценивалось в 1,7 миллиона человек.
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