Эксперт оценил эффективность системы переобучения в IT-сфере

16:33
Фото: depositphotos/kasto
Вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин оценил, насколько эффективна система переобучения граждан, желающих работать в IT-сфере, сообщает радио КП.
"Государственные системы переобучения являются совершенно неэффективными. Я это говорю как представитель региона, всю жизнь проживший в Астрахани. Это не IT, это обучение компьютерной грамотности, от которого человек не становится специалистом", – заявил Шеин.
Эксперт также отметил, что сейчас переобучение необходимо только в тех сегментах, где наблюдается дефицит рабочей силы, а также требуется высокая квалификация.
"Если закрываются автопредприятия, если проблемы возникают в судостроении, в производствах с высокой добавленной стоимостью, то требуется, конечно, серьезный в целом государственной подход", – добавил Шеин.
Ранее специалисты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" провели опрос на тему зарплатных ожиданий в IT-сфере. По 30% респондентов заявили, что хотели бы получать от 70–100 тысяч рублей. Еще 29% опрошенных заявили, что считают нижней планкой 50 тысяч рублей.
Российские IT-специалисты в ближайшее время получат ряд льгот
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: