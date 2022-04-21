Эксперт оценил эффективность системы переобучения в IT-сфере

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Вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин оценил, насколько эффективна система переобучения граждан, желающих работать в IT-сфере, сообщает радио КП.

"Государственные системы переобучения являются совершенно неэффективными. Я это говорю как представитель региона, всю жизнь проживший в Астрахани. Это не IT, это обучение компьютерной грамотности, от которого человек не становится специалистом", – заявил Шеин.

Эксперт также отметил, что сейчас переобучение необходимо только в тех сегментах, где наблюдается дефицит рабочей силы, а также требуется высокая квалификация.

"Если закрываются автопредприятия, если проблемы возникают в судостроении, в производствах с высокой добавленной стоимостью, то требуется, конечно, серьезный в целом государственной подход", – добавил Шеин.

Ранее специалисты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" провели опрос на тему зарплатных ожиданий в IT-сфере. По 30% респондентов заявили, что хотели бы получать от 70–100 тысяч рублей. Еще 29% опрошенных заявили, что считают нижней планкой 50 тысяч рублей.

