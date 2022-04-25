Экономике РФ нужно еще около миллиона IT-специалистов – Турчак

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Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что российской экономике нужно еще около миллиона IT-специалистов.

В 2021 году, по его данным, численность специалистов оценивалась в 1,7 миллиона человек. При этом Турчак отметил, что отрасль продолжает испытывать кадровый голод.

"Борьба между странами за специалистов в IT-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехали за рубеж. При этом стоит отметить, что уже фиксируется и обратный процесс", – цитирует Турчака ТАСС.

Ранее вице-президент Конфедерации труда РФ Олег Шеин оценил, насколько эффективна система переобучения граждан, желающих работать в IT-сфере. По его словам, сейчас переобучение необходимо только в тех сегментах, где наблюдается дефицит рабочей силы.

