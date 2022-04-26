Иностранным IT-специалистам упростят получение вида на жительство в России

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Минтруд и МВД разработали законопроект, упрощающий выдачу вида на жительства иностранным IT-специалистам. Документ уже получил одобрение кабмина, передает РБК.

Так, айтишникам для получения вида на жительство не понадобится разрешение на временное проживание, с которым сегодня необходимо пробыть в РФ год. Кроме того, компании смогут нанимать иностранцев без соответствующего разрешения.

В инициативе предлагается привлекать работников из стран СНГ, на Европу она не рассчитана.

Ранее первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что российской экономике нужно еще около миллиона IT-специалистов. В 2021 году численность специалистов оценивалась в 1,7 миллиона человек. При этом Турчак отметил, что отрасль продолжает испытывать кадровый голод.

