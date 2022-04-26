Порядка 900 заявок подано на отсрочку IT-специалистов от армии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что на отсрочку от армии IT-специалистов было подано около 900 заявок.

"Уже подано порядка 900 заявок на примерно 2 тысячи человек на получение отсрочки от армии", – приводит ТАСС его слова.

Накануне в Совфеде предложили распространить право на отсрочку от армии для IT-специалистов на педагогов по информатике.

Ранее сообщалось, что IT-компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников через портал госуслуг.

Уточняется, что заявления будут приниматься до 1 мая, после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения о предоставлении или непредоставлении отсрочки. Чтобы получить отсрочку, сотрудник компании должен быть младше 27 лет и старше 18 лет, иметь российское гражданство, высшее образование в сфере информационных технологий, работать по трудовому договору.