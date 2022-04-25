В Совфеде предложили распространить отсрочку от армии на педагогов по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде РФ рекомендует Минцифры, Минобороны и Минобрнауки распространить право на отсрочку от армии для IT-специалистов на педагогов по информатике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект решения совета.

После доработки проект решения совета будет подписан первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.

Кроме того, по словам Турчака, в цифровой индустрии появляются новые ниши и профессии: разработчики игр, графические дизайнеры, специалисты по анимации и другие.

"Это большая отрасль, где у России много талантов и перспектив. Эту отрасль нужно поддерживать", – резюмировал Турчак.

Ранее сообщалось, что IT-компании смогут оформить отсрочку от армии для своих сотрудников через портал госуслуг.

Уточняется, что заявления будут приниматься до 1 мая, после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения о предоставлении или непредоставлении отсрочки. Чтобы получить отсрочку, сотрудник компании должен быть младше 27 лет и старше 18 лет, иметь российское гражданство, высшее образование в сфере информационных технологий, работать по трудовому договору.