В РФ предложили освободить компании от госпошлины на поддержание патента в сфере IT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил освободить специалистов и компании от уплаты ежегодной госпошлины на поддержание патента в сфере IT, сообщает RT.
Письмо с соответствующим обращением он направил на имя руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрия Зубова. Кудж считает, что его предложение должно распространяться в том числе на тех, кто получил патент до 1 марта 2022 года.
Также он предлагает ограничить сроки рассмотрения Роспатентом заявки на получение патента в сфере IT и выдачи патента 60 днями, а также освободить от уплаты госпошлин IT-специалистов и компании при подаче заявки и регистрации патентов.
По его мнению, такие меры позволят продолжить развитие отечественного рынка высоких технологий, повысить конкурентоспособность страны и предотвратить отток российских IT-специалистов в зарубежные компании.
Кудж обратил внимание на то, что с момента введения Западом антироссийских санкций увеличился спрос на российский софт, причем больше всего заказов приходится на офисные приложения и операционные системы.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов. Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.
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