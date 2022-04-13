Минцифры подготовило проект постановления по льготной ипотеке для IT-специалистов

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Минцифры России подготовило проект постановления по льготной ипотеке для IT-специалистов. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что на льготную ипотеку могут претендовать специалисты от 22 до 45 лет со средним уровнем зарплаты от 100 000 рублей в месяц для регионов и от 150 000 рублей – для городов-миллионников. Для них процентная ставка составит до 5% годовых.
При этом есть ряд требований к организации.
"Организация должна осуществлять деятельность в области информационных технологий, получить аккредитацию в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 июня 2021 года № 929, соответствовать условиям, необходимым для получения налоговых льгот в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Министр цифрового развития Максут Шадаев подчеркнул, что по плану все документы должны быть приняты до конца апреля. Он также добавил, что в случае маленького спроса на указанные требования возможно снижение порогов возраста или зарплаты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с инициативой в два раза снизить налог на имущество для работников IT-индустрии в Московской области. По словам губернатора, всегда следует смотреть на более уязвимые сферы жизни и одной из них является IT и микроэлектроника. Эти области, по словам Воробьева, особенно нуждаются во внимании.
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