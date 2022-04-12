В Подмосковье планируют в два раза снизить налог на имущество для работников IT-индустрии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с инициативой в два раза снизить налог на имущество для работников IT-индустрии в Московской области. Об этом он сообщил на совещании с кабмином региона и главами городских округов.
"Мы третьи по вкладу, по значимости в IT-индустрии. Мы со своей стороны, это уже наши полномочия, внесем закон по снижению ставки по упрощенной системе и доход-расход. Радикально снизим с 6 до 1%, с 15 до 5%. Все эти мероприятия сделаем, также снизим налог на имущество в 2 раза", – отметил Воробьев, слова которого приводит ТАСС.
По словам губернатора, всегда следует смотреть на более уязвимые сферы жизни и одной из них является IT и микроэлектроника. Эти области, по словам Воробьева, особенно нуждаются во внимании.
Отмечается, что для всех, кто работает по упрощенной системе налогообложения, налоговые ставки будут уменьшены. В случае выплаты организацией налогов только с доходов ставка уменьшится с 6 до 1%. Если по системе "доходы минус расходы" – с 15 до 5%.
Ранее стало известно, что кабмин РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование ипотеки для IT-специалистов. Получить льготную ипотеку смогут не менее 10 тысяч человек.
Кроме того, правительство выделит больше 20 миллиардов рублей на поддержку IT-компаний. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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