Правительство РФ увеличило размер кредита по льготной ипотеке для IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Максимальный размер кредита по льготой ипотеке для IT-специалистов увеличен с 18 до 30 миллионов рублей в регионах-миллионниках и с 9 до 15 миллионов рублей – в остальных субъектах, сообщается на сайте кабмина.

При этом сумма льготного, субсидируемого государством кредита остается на уровне 18 миллионов и 9 миллионов рублей соответственно, однако теперь существует возможность добавлять ее к дополнительной сумме, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Кроме того, правительство скорректировало требования по зарплате IT-специалистов. Согласно документу, в регионах-миллионниках она должна составлять от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ), в остальных – не менее 100 тысяч рублей.

До этого стало известно, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов. Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.

