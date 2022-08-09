Экономист посоветовал подождать с покупкой недвижимости и авто до 2024 года

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Экс-советник министра экономики РФ Евгений Надоршин призвал россиян подождать с покупкой недвижимости и автомобилей, сообщает News.ru.
По его словам, сейчас это делать невыгодно, поскольку квартиры и машины переоценены. При этом ожидается, что из-за снижения спроса на такие активы и сокращения доходов россиян цены в ближайшие полтора года тоже пойдут вниз.
"Не спешите тратить накопления. Потому что 2023-й, скорее всего, мы тоже проведем в экономическом спаде и эти деньги будут обеспечивать спокойствие и давать возможность выгодно их вложить. Рынок недвижимости "перегрет". И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7% – это дешево, забудьте", – сказал Надоршин.
Он рассказал, что для такого же спроса на квартиры, как и в прошлом, нужна ипотечная ставка 3–5%. Кроме того, новые дома в сложившейся ситуации могут просто не достроить, а ипотека – обязательство на много лет.
"В кризис бетон пилить не будешь. Можно быть счастливым от обладания квартиры, но на завтрак она ни фига не пригодна! На обед и ужин тоже. И даже если у вас есть своя крыша над головой, это не значит, что у вас есть в холодильнике еда", – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что если сейчас конвертировать свои накопления в евро и перевести на счет в Европу, жилье там будет купить выгоднее.
Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, в каких случаях банк может забрать деньги клиента на законных основаниях.
По словам эксперта, речь идет о заморозке счета или части находящейся на нем суммы. Это может произойти, например, если клиент постоянно получает суммы от разных физических или юридических лиц, при этом никак не проясняет источник происхождения средств.
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