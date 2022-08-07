Юрист объяснил, как законно оплачивать покупки с карты супруга или родственника

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Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, как использовать банковскую карту супруга или близкого родственника для оплаты покупок или снятия наличных без нарушения закона.
Он напомнил, что в прошлом году в постановление Пленума Верховного суда РФ "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" были внесены поправки, согласно которым проводить операции с чужой картой можно только с разрешения владельца, даже если человеку известен пин-код.
"Причем снимать средства или совершать покупку необходимо в рамках установленных договоренностей. То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам "претендовать" обладатель банковской карты", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Если же супруг или кто-то из родственников тайно перевел себе средства, совершил неоговоренные покупки или же снял наличные в большем объеме, то данные действия могут расцениваться как кража. По словам Соколова, за это может грозить до 6 лет лишения свободы.
Если человек расплачивается чужой картой в офлайн-магазинах, то сотрудники магазина, где совершается покупка, вправе отказать в проведении операции, если заметили, что карта принадлежит другому человеку. Также незаконно использовать карту умершего родственника до момента вступления в права наследования, предупредил юрист.
Ранее юрист Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с банковских карт россиян без их ведома. Речь идет о налоговой инспекции и судебных приставах. При этом эксперт подчеркнул, что представители ФНС и ФССП могут делать это только на основании решения суда и при наличии исполнительного листа.
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