Финансист рассказала, когда банк может законно забрать деньги клиента

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Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, в каких случаях банк может забрать деньги клиента на законных основаниях.

По словам эксперта, речь идет о заморозке счета или части находящейся на нем суммы. Это может произойти, например, если клиент постоянно получает суммы от разных физических или юридических лиц, при этом никак не проясняет источник происхождения средств.

"В этом случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идет ли речь о незаконной предпринимательской деятельности", – приводит ее слова агентство "Прайм".

В то же время Ермилова отметила, что такое явление нельзя назвать массовым. Чаще всего, по ее словам, банк замораживает долги. Для этого нужно соответствующее судебное решение. В ряде случаев банк может сам снять средства, не дожидаясь суда, если это предусмотрено договором между ним и клиентом.

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