Новости мира: пожары в Калифорнии и песчаная буря в Китае

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Пожары в Калифорнии уничтожили почти шесть тысяч гектаров леса, по-прежнему действует режим ЧС. Едким дымом окутано все западное побережье страны. В центральной части Калифорнии огонь уже поглотил редкие дубы и теперь угрожает знаменитым древним секвойям в национальном парке.
Некогда зеленый массив в местных горах выжжен, огонь вплотную подобрался к жилым районам. Тысячи человек уже эвакуированы, многим из них возвращаться будет некуда.
В Китае, в одной из северо-западных провинций, очевидцы сняли на видео приближение сильнейшей песчаной бури. Урагана такой силы здесь не было уже 20 лет. На шоссе надвигалась стена пыли. Водители останавливали машины и прятались под сиденья. Некоторые решались просто постоять посмотреть, но опомнившись, люди бросались к машинам, пытаясь сбежать от бури.
А в соседнем Тайване пытаются спастись от потенциальной войны. В стране проходят общенациональные учения на случай нападения Китая. Главная задача – предотвратить большие потери. На улицах Тайбэя слышны сирены – местных жителей призвали покинуть улицы на 30 минут. На телефоны граждан приходят сообщения о якобы ракетном ударе.
Вся эта картина развернулась на фоне угроз Китая в адрес США и самого Тайваня, который в Поднебесной считают своей законной территорией. Пекин допускает военный ответ в случае визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Ненси Пэлоси. Недавно она рассказала о таких планах. Китай выступил резко против.
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