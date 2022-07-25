Новости регионов: лесные пожары и самовольное строительство дамбы в Тамбове

Общая площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 10%. По данным федеральной Авиалесоохраны, горят почти 37 тысяч гектаров. Самая сложная обстановка в Якутии и Хабаровском крае – там пожары бушуют в заповеднике "Джугджурский". Также огнем охвачены большие площади в лесах республики Коми Ханты-Мансийского автономного округа.

Жители Тамбова заступились за бизнесмена, который пытался спасти реку. За временную плотину, которую возвели на месте разрушившейся, ему грозит уголовная статья за самовольное строительство.

Жители написали письмо в областную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. По их словам, река Цна в Тамбове несколько лет стремительно мельчала, а власти бездействовали. Старая плотина разрушилась, воду в реке спустили, и городу грозила экологическая катастрофа. Спасла ситуацию временная дамба. Но вот ее постройку с властями не согласовали и инициатива обернулась возможным судом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.