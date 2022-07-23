Глава ВОЗ назвал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении, передает ТАСС.

По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

Ранее в июле глава ВОЗ сообщил о 14 тысячах известных случаев заражения оспой обезьян по всему миру. Заболевание было выявлено в 80 странах, в Африке пять случаев закончились летальным исходом.

По мнению вирусолога Анатолия Альтштейна, оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому вероятность ее распространения является низкой. Вирус также ослабевает с каждой передачей.