ВОЗ заявила о 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На сегодняшний день в мире известно о 14 тысячах случаев заражения оспой обезьян. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ получила информацию о 14 тысячах случаев в 80 странах. Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке. В некоторых странах наблюдается нисходящая тенденция, в некоторых – восходящая", – передает ТАСС его слова.

Гебрейесус добавил, что сейчас очень важно осведомлять людей о существующей инфекции, чтобы они могли защитить себя.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекала в легкой форме, угроз для жизни человека не было.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19. Он также отмечал, что в РФ не потребуется вводить новые ограничительные меры в связи с выявлением первого случая заражения.