Вирусолог оценил вероятность пандемии оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность пандемии оспы обезьян.
По его словам, оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19.
Вирусолог отметил, что при каждой следующей передаче вируса происходит его ослабление.
"Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку примерно до 10 раз, а потом он ослабевает настолько, что дальнейшей передачи нет", – рассказал Альтштейн в эфире радио Sputnik.
Он подчеркнул, что вместе с падением заразности при передаче вируса от человека к человеку снижается и его летальность.
"Сейчас несколько тысяч случаев заражения обнаружено, и умер один человек в Бразилии. Жителям России по этому поводу беспокоиться не надо", – добавил Альтштейн.
12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.
Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.
В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян
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