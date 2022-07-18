Вирусолог оценил вероятность пандемии оспы обезьян

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Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил вероятность пандемии оспы обезьян.

По его словам, оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19.

Вирусолог отметил, что при каждой следующей передаче вируса происходит его ослабление.

"Вирус оспы обезьян может передаваться от человека к человеку примерно до 10 раз, а потом он ослабевает настолько, что дальнейшей передачи нет", – рассказал Альтштейн в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что вместе с падением заразности при передаче вируса от человека к человеку снижается и его летальность.

"Сейчас несколько тысяч случаев заражения обнаружено, и умер один человек в Бразилии. Жителям России по этому поводу беспокоиться не надо", – добавил Альтштейн.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечалось, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

