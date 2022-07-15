Россияне рассказали о своем отношении к оспе обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство жителей России не боятся обезьяньей оспы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В частности, инфекция вовсе не пугает 58% опрошенных. Каждый третий сообщил, что опасается болезни, а 9% очень боятся.

Чаще вируса боятся женщины, нежели мужчины: 12 против 7%. Самыми бесстрашными оказались россияне до 34 лет. 69% из них вообще не боятся оспы обезьян, хотя подавляющее большинство не вакцинировано – прививка от оспы входила в календарь прививок советских граждан до 1979 года рождения.

Среди россиян до 41 года вакцинироваться от оспы точно готовы только 8%, еще 22% скорее готовы. Точно прививку не будут делать 37%, а скорее не будут – 33%.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

