Новые ограничительные меры из-за выявления в РФ оспы обезьян не нужны – эксперт

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Введение новых ограничительных мер в связи с выявлением в России первого случая оспы обезьян не требуется, сообщил ТАСС вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн.

По его словам, в качестве профилактики достаточно не контактировать с людьми, которые плохо себя чувствуют, есть температура. Это относится ко всем инфекциям, добавил эксперт.

Он подчеркнул, что на данный момент в России нет предпосылок для резкого распространения оспы обезьян. Альштейн отметил, что это инфекция, которая ликвидируется обычно эпидемиологическим методом – с помощью выявления зараженных и изоляции.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.

В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.

