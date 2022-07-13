Научный центр "Вектор" тестирует вакцину, эффективную против оспы обезьян – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проводит испытания новой вакцины, которая будет эффективна против оспы обезьян. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главного внештатного детского аллерголога-иммунолога министерства здравоохранения Московской области Андрея Продеуса.

По его словам, новая вакцина "находится чуть ли не на третьей фазе клинических испытаний".

"Сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была живой, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, – это только "Вектор", – пояснил Продеус.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.

В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.

