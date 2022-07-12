Заразившийся оспой обезьян россиянин вернулся из Португалии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданин России, у которого выявляли оспу обезьян, вернулся из Португалии, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Случай был завезен из одной из европейских стран – это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге", – сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

12 июля стало известно, что первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для его жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн назвал срок выздоровления после заражения оспой обезьян. По его словам, болезнь проходит самостоятельно в течение двух-трех недель после заражения.

Эксперт призвал россиян не волноваться, так как заболевание не представляет опасности, отметив, что летальные случаи фиксировались только в Африке.

