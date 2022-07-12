Вирусолог допустил введение санитарного кордона на границе РФ из-за оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На границе России может быть создан серьезный санитарный кордон для предотвращения появления новых случаев заражения оспой обезьян. Такое мнение в эфире радиостанции "Говорит Москва" высказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

По его словам, в стране сделают все возможное для локализации инфекции и предотвращения ее распространения. Викулов напомнил, что для передачи вируса необходим непосредственный контакт с источником заболевания.

"Все необходимые тест-системы в России имеются. Все методы диагностики, которые используются в современном мире", – отметил вирусолог.

Эксперт добавил, что оспа обезьян передается воздушно-капельным путем, а инфицирование при половом контакте пока не подтверждено. Викулов отметил, что последний способ заражения активно обсуждается в Европе, однако ранее вирус не передавался таким образом.

"Это зоонозное заболевание, трудно себе представить, чтобы это происходило массово – сексуальный контакт человека с животными. Но тем не менее от человека к человеку вирус стал передаваться, поэтому половой путь нельзя исключить", – заключил Викулов.

Ранее в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевание обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована.

