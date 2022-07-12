Обучение медиков по профилактике оспы обезьян ведется в РФ с мая – Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минздрав России в мае организовал обучение медицинских работников по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян во всех регионах страны, сообщает ТАСС.
"В условиях угрозы завоза оспы обезьян на территорию страны по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во всех субъектах РФ с мая 2022 года организовано обучение медицинских работников по вопросу профилактики, диагностики и лечения заболевания, проведены тактико-специальные учения по действиям медицинских работников в случае выявления пациента с подозрением на оспу обезьян", – говорится в сообщении.
Кроме того, в субъекты России были направлены методические рекомендации по профилактике и лечению заболевания. Они предназначены как для врачей, так и для специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики.
В ведомстве подчеркнули, что система здравоохранения РФ готова к оказанию необходимой помощи пациентам при выявлении новых случаев инфекции.
Ранее сообщалось, что первый случай оспы обезьян выявлен в России у молодого человека, вернувшегося из Европы.
Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.
Заболевание оспой обезьян у пациента в РФ протекает в легкой форме – Роспотребнадзор
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