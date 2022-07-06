В ВОЗ сообщили о случаях заражения детей оспой обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о случаях заражения детей оспой обезьян, об этом пишет РИА Новости.
"Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина – на детей в возрасте до пяти лет", – сказала глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
Специалисты предполагают, что маленькие дети заражаются в домашних условиях.
Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что риск распространения оспы обезьян в Европейском регионе, куда входит в том числе и Россия, оценивается как высокий. По ее словам, также ситуацию осложняет нетипичное течение болезни у зараженных.
По данным ВОЗ, по состоянию на 28 июня в 50 странах мира выявлено 3 413 подтвержденных случаев оспы обезьян. Большинство из них приходится на Европу – 86%.
Между тем Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Позднее в ВОЗ заявили, что отношения к этому решению не имеют.
90% всех подтвержденных случаев оспы обезьян приходится на Европу – ВОЗ
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