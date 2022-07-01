Больше тысячи случаев оспы обезьян выявили в Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Германии зафиксировали уже 1 045 случаев оспы обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий отчет Института Роберта Коха.

Отмечается, что еще в середине мая число зараженных не превышало 230 человек. Тем не менее специалисты оценивают эпидемиологическую угрозу населению страны как низкую.

По данным ВОЗ, по состоянию на 28 июня в 50 странах мира выявлено 3 413 подтвержденных случая оспы обезьян. Большинство из них приходится на Европу – 86%. Единственный летальный исход зарегистрирован в Нигерии.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.

В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.

