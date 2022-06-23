В Роспотребнадзоре исключили возможность введения локдауна из-за оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Вирус оспы обезьян не потребует введения локдауна в России, поскольку он не обладает такой же высокой скоростью распространения, как коронавирус, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная РИА Новости.

"В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы", – сказала Пшеничная.

По ее словам, скорость распространения оспы обезьян гораздо ниже, чем скорость распространения гриппа. Она пояснила, что вирус передается лишь в результате близкого и длительного контакта с зараженным при несоблюдении мер предосторожности.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в РФ пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы обезьян. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в стране нет ни одного положительного результата тестирования на наличие данного заболевания.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала во всем мире уже свыше 3,4 тысячи подтвержденных случаев заболевания и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

