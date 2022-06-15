Мурашко заявил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации россиян от оспы обезьян

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В России пока отсутствует необходимость в массовой вакцинации граждан против оспы. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, слова которого цитирует РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала свыше 1,6 тысячи подтвержденных случаев оспы обезьян и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев. Эти сведения пришли из 39 стран. С начала года в мире зарегистрировано 72 случая с летальным исходом.

К настоящему времени случаи заболевания есть во Франции, Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Словении, Чехии, Грузии и других странах.

На следующей неделе комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ намерен собраться, чтобы оценить опасность вспышки оспы обезьян в мире.

