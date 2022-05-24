В Чехии и Словении выявили первые случаи оспы обезьян

Словения и Чехия заявили о регистрации первых случаев заражения оспой обезьян.

Всего, по данным ВОЗ, в мире болеет 131 человек. Больше 100 находятся на карантине до получения результатов анализов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.