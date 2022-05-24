Синоптик заявил, что такой холодный май бывает раз в 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Такие холодные вторжения в последней декаде мая, какие наблюдаются в этом году, случаются не чаще одного раза в 20 лет. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире программы "Соловьев Live".
Синоптик назвал такую погоду феноменальной.
"А сам май идет у нас седьмым по холоду за всю послевоенную историю. Сейчас на улице 9,3 градуса. Я думаю, что это потолок, после чего наметится так называемый обратный суточный ход температуры, который связан с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие часы через столичный регион", – сказал Тишковец.
По его словам, в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь, а на северо-востоке Московской области не исключены "вкрапления с мокрым снегом". Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду.
"В столице сегодня не выше 7…10 градусов, в Подмосковье – 6…11 градусов. Это аномальный холод, на 10 градусов ниже положенной многолетней нормы", – сказал Тишковец.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.
Эксперт добавил, что в ночь на среду столбики термометров в Москве опустятся до 0…2 градусов, а в Подмосковье – до 0…-3 градусов. Тишковец предположил, что это будут последние заморозки в сезоне.
Он также рассказал, что днем в среду будет облачно с прояснениями, а северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4,9 метра в секунду. При этом температура воздуха в Москве составит 12…14 градусов, а в Подмосковье – 10…15 градусов.
Ранее Тишковец рассказал, что со вторника и до конца этой недели столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. По его словам, из-за этого будут идти небольшие, кратковременные дожди. При этом он отметил, что небольшое потепление ожидается в столичном регионе к концу рабочей недели.
"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 24 мая
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