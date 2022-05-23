Москвичам пообещали дождь и снег на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве и Подмосковье на этой неделе прогнозируются дожди и мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, со вторника и до конца недели столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.

"Поэтому будет облачно, будут идти небольшие, кратковременные дожди. Во вторник даже не исключаю, что в утренние часы местами к северу, северо-востоку к дождю будет примешиваться кратковременный мокрый снег", – рассказала Тишковец "Известиям".

Синоптик отметил, что во вторник ночью ожидается 1...6 градусов, в дневные часы – до 10 градусов. Ночью в среду температура воздуха составит 1...3 градуса, а днем – 8...13 градусов.

По его словам, небольшое потепление ожидается в столичном регионе к концу рабочей недели. Так, в четверг ночью прогнозируется 2...7 градусов, а днем – 13...18 градусов. В пятницу ночью ожидается 11 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 18 градусов.

"В субботу будет 6...11 ночью и 13...17 в дневные часы. В воскресенье – 5...10 ночью, днем – 15...20", – рассказал Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. По его словам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет 21,7 градуса днем и 11,5 градуса – ночью.

При этом на востоке европейской части России ожидается переувлажнение на 20–40% в результате осадков.

