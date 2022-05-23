Москвичам пообещали дождь и снег на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве и Подмосковье на этой неделе прогнозируются дожди и мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, со вторника и до конца недели столичный регион будет находиться в тыловой части циклона.
"Поэтому будет облачно, будут идти небольшие, кратковременные дожди. Во вторник даже не исключаю, что в утренние часы местами к северу, северо-востоку к дождю будет примешиваться кратковременный мокрый снег", – рассказала Тишковец "Известиям".
Синоптик отметил, что во вторник ночью ожидается 1...6 градусов, в дневные часы – до 10 градусов. Ночью в среду температура воздуха составит 1...3 градуса, а днем – 8...13 градусов.
По его словам, небольшое потепление ожидается в столичном регионе к концу рабочей недели. Так, в четверг ночью прогнозируется 2...7 градусов, а днем – 13...18 градусов. В пятницу ночью ожидается 11 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 18 градусов.
"В субботу будет 6...11 ночью и 13...17 в дневные часы. В воскресенье – 5...10 ночью, днем – 15...20", – рассказал Тишковец.
Ранее Тишковец рассказал, что в первый месяц лета не стоит ждать ни экстремальной жары, ни экстремального холода. По его словам, температура воздуха будет соответствовать климатической норме, которая в Москве составляет 21,7 градуса днем и 11,5 градуса – ночью.
При этом на востоке европейской части России ожидается переувлажнение на 20–40% в результате осадков.
Синоптики заявили, что температура в Москве 23 мая значительно ниже нормы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: