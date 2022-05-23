Москвичам обещают по-летнему теплую погоду в конце мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последние дни мая в Москве установится теплая погода, приближенная к климатической норме, заявила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме", – рассказала синоптик.

По словам Макаровой, также в эти дни в столице прогнозируются кратковременные дожди и местами грозы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что метеорологическое лето в Москве наступит одновременно с календарным. По его словам, погода в регионе 23 мая будет облачной, однако существенных осадков не ожидается. Кроме того, из-за северного ветра температурный фон будет на 6–7 градусов ниже климатической нормы, в ночное время температура составит от -1 до 4 градусов, днем – от 10 до 15 градусов тепла.

Синоптик добавил, что с 24 мая вероятность осадков возрастет. При этом утром вместе с дождем может пойти "символический" мокрый снег, а вечером температура воздуха не выше 5 градусов тепла, в дневное время она составит от 5 до 10 градусов.