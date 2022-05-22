Синоптик предупредила о возвращении дождей в Москву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дождливая погода вернется в Москву 26–27 мая. Об интенсивности осадков в последнюю пятидневку месяца пока говорить сложно, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в воскресенье, 22 мая, атмосферное давление чуть снизится. Прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ночная температура в Москве будет +3..+4 градуса, а днем +14..+16 градусов.

Она отметила, что в понедельник, 23 мая, дневная температура ожидается на уровне +14...+16 градусов.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что погода без осадков и температура воздуха днем 13...18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.

При этом синоптик отметила, что температура будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов в начале следующей недели. По ее словам, такая же температура сохранится и в середине недели.

