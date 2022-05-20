Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы на 4–5 градуса в начале следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

По ее словам, такая же температура сохранится и в середине недели.

Однако она отметила, что жители и гости столицы будут воспринимать погоду комфортно из-за солнца.

Ранее сообщалось, что переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в пятницу, 20 мая. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12...14 градусов, по области – 9...14 градусов.

При этом будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщала, что погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.

