Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 20 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 12...14 градусов, по области – 9...14 градусов. Ветер будет северный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление немного подрастет и будет в пределах нормы. Ночи будут еще довольно прохладные – 4...6 градусов, кислородный режим благоприятный.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода без осадков и температура воздуха днем 13–18 градусов придут в Москву с воскресенья, 22 мая.

